دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الاثنين، الفرضيات التي من المحتمل أنها تقف وراء سقوط الطائرة الروسية من طراز Tu-154 والتابعة لوزارة الدفاع في الرحلة التي كان من المفترض أن تتجه من سوتشي إلى مدينة اللاذقية في سوريا.

بالفيديو: كل ما تحتاج معرفته عن الطائرة الروسية المنكوبة 1:40

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية عن الأمن الفيدرالي أن الفرضيات تتمثل بـ"دخول جسم غريب إلى المحرك أو النوعية غير الجيدة للوقود أو خطأ في القيادة أو عطل فني."

من جهته أعلن فريق البحث والإنقاذ عن "العثور على أربع قطع من الطائرة المنكوبة في البحر الأسود، إحداها بطول أربعة أمتار،" وفقا لما نقلته وكالة أنباء نوفوستي، حيث قال متحدث باسم الفريق: "ما عثر عليه الغواصون ليس جسما للطائرة المنكوبة وتم إرسال جهاز ’فالكون‘ بمهمة استطلاع لطبيعة القاع لاتخاذ قرار خاص بانتشالها."