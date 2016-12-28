الرباط (CNN)-- قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المعيّن، إن التصريحات الأخيرة لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، "عير مسؤولة ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية"، متابعًا أن ما قاله شباط "لا يعبّر سوى عن رأيه الشخصي، ولا يعبّر أبدًا عن رأي جلالة الملك محمد السادس ولا عن رأي الحكومة والشعب المغربيين".

وتابع بنكيران، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بمدينة الزويرات، في أعقاب زيارة رسمية يؤديها لموريتانيا بتكليف من الملك محمد السادس، إن المستقبل واعد بين البلدين، و"ربّ ضرة نافعة"، مضيفًا في تصريحات لوكالة الأنباء الموريتانية أن التعاون بين البلدين سيتحسن بحيث يتمتع الموريتانيين في المغرب بكافة حقوقهم والأمر ذاته للمغاربة في موريتانيا.

وأشار بنكيران إلى أن العاهل المغربي "يولي اهتماما خاصا لتطوير العلاقات مع موريتانيا"، لافتًا إلى أن هذه الأخيرة "دولة شقيقة لها مكانة خاصة بالنسبة للمملكة المغربية وتجمعها مع المغرب روابط الدين والأخوة واللغة والتاريخ والمصير المشترك"، وهي الروابط التي "ترتكز على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المثمر وحسن الجوار البناء".

وتأتي زيارة بنكيران إلى موريتانيا بعد ضجة واسعة أثارتها تصريحات حميد شباط، عندما قال إن موريتانيا كانت جزءًا من المغرب فيما مضى، وإن انفصال 1959 خلق مشكلا للمغرب تمثل في إنشاء موريتانيا. وأدت تصريحاته إلى خروج الخارجية المغربية ببلاغ ترفض فيه ما جاء على لسانه، كما أصدر الحزب الحاكم في موريتانيا، بلاغا تنديديا انتقد من خلاله حزب الاستقلال وأمينه العام.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني أمس الثلاثاء، كما أوصل عبد الإله بنكيران في زيارته لموريتانيا رسالة ملكية موجهة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، في وقت أوضح فيه حزب الاستقلال أن أمينه العام ناطق باسم كل أعضاء الحزب، وأنه لم يتطاول على سيادة موريتانيا بقدر ما "تحدث عن سياق تاريخي لا علاقة له بالحاضر".