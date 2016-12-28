دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي الذي تقوده ضد "داعش،" بدعم التنظيم الإرهابي في سوريا، ملوحاً بـ"أدلة" لدى تركيا تثبت ذلك.

إذ قال أردوغان في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "مع الأسف فإن التحالف الدولي لا يلتزم في الوقت الراهن بتعهداته التي قطعها،" مضيفاً: "الوعود التي قطعها التحالف كانت مختلفة عن الموقع الذي يقف فيه بالوقت الراهن.. نواصل وسنواصل محاربة داعش بكل حزم إن توفر الدعم لنا أو لم يتوفر ولن نتراجع عن المضي قدماً في هذا الطريق،" حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية التي تديرها الدولة.

وأشار الرئيس التركي إلى "أدلة" تتكون من "صور وتسجيلات مصورة" لدى أنقرة "تثبت" ما وصفه بـ"دعم" يقدم التحالف الذي تقوده أمريكا إلى منظمات إرهابية.

وتابع أردوغان: "التحالف كان يقول (إنه) سيواصل محاربة داعش إلى النهاية، وحتى كانوا يتهمنا بدعم التنظيم، والآن تلاشى جميعهم عن الأنظار بل على العكس فهم يدعمون التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) الإرهابية، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) ووحدات حماية الشعب الكردي (YPD)."