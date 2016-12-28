دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رجّح وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الوزير إن الحكومة ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر على أساس استنتاجات الخبراء: "لن نُعجّل إعلان هذا القرار، إذ يجري العمل (عليه) بنشاط،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس."

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ويُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد توصية من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على خلفية إسقاط طائرة "متروجيت" الروسية بقنبلة في سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 والذي تبنى تنظيم "داعش" في سيناء مسؤوليته.