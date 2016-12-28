شاهد: حقيبة ألعاب أطفال تؤدي لإخلاء برج ترامب

شاهد: حقيبة ألعاب أطفال تؤدي لإخلاء برج ترامب

العالم آخر تحديث الأربعاء, 28 ديسمبر/كانون الأول 2016; 07:50 (GMT +0400).
دونالد ترامبأمريكاالرئيس الأمريكينيويوركشرطة نيويورك
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شاهد: حقيبة ألعاب أطفال تؤدي لإخلاء برج ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تم إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لفترة وجيزة بعد ظهر الثلاثاء، بعد اكتشاف السلطات حقيبة مريبة اتضح لاحقا أنها كيس من ألعاب الأطفال.

واكتُشفت الحقيبة في ردهة ناطحة السحاب التابعة لترامب في مدينة نيويورك، حيث يقيم الرئيس المنتخب. وكان هو في ولاية فلوريدا في ذلك الوقت.

وقال مسؤول في شرطة نيويورك، هوبرت رييس، لـCNN إن خبراء المتفجرات فحصوا الحقيبة كما شارك جهاز الخدمة السرية (لحماية الرئيس) في التحقيق.

ونشرت شرطة نيويورك تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر،" جاء فيها: "فحص خبراء المتفجرات بشرطة نيويورك حقيبة مريبة في برج ترامب. واستُنتج أنها حقيبة متروكة وآمنة."

دونالد ترامبأمريكاالرئيس الأمريكينيويوركشرطة نيويورك
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