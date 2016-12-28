أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تم إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لفترة وجيزة بعد ظهر الثلاثاء، بعد اكتشاف السلطات حقيبة مريبة اتضح لاحقا أنها كيس من ألعاب الأطفال.
واكتُشفت الحقيبة في ردهة ناطحة السحاب التابعة لترامب في مدينة نيويورك، حيث يقيم الرئيس المنتخب. وكان هو في ولاية فلوريدا في ذلك الوقت.
I think he's here pic.twitter.com/Tnza5XKhYE— Cielo (@cielo_celest) December 27, 2016
وقال مسؤول في شرطة نيويورك، هوبرت رييس، لـCNN إن خبراء المتفجرات فحصوا الحقيبة كما شارك جهاز الخدمة السرية (لحماية الرئيس) في التحقيق.
ونشرت شرطة نيويورك تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر،" جاء فيها: "فحص خبراء المتفجرات بشرطة نيويورك حقيبة مريبة في برج ترامب. واستُنتج أنها حقيبة متروكة وآمنة."
Suspicious package at Trump Tower has been examined by NYPD Bomb Squad. Deemed to be an unattended bag and safe. pic.twitter.com/0vcyDi8TMA— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 27, 2016
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.