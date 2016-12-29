يقول مسؤول إن الولايات المتحدة الأمريكية على دراية بتحركات زعيم تنظيم "داعش،" أبوبكر البغدادي، الأخيرة، ويأتي ذلك بعد أشهر من عدم وجود أي دلالات حول تحركاته. مراسلتنا من البنتاغون، باربرا ستار، ستخبرنا المزيد.

باربرا ستار، مراسلة CNN لشؤون وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): كما قلت، مرت أشهر منذ آخر المؤشرات حول تحركات زعيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، ومقطع الفيديو الذي شاهدته، سُجل منذ أشهر خلال إلقائه خطاباً في الموصل، وصباح الخميس، أخبرني مسؤول أمريكي، وأريد قراءة الكلمات بحذر، لأنها دقيقة للغاية: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كنا على دراية ببعض تحركات البغدادي."

لذا، ما الذي نتحدث عنه هنا؟ إنها معلومة استخباراتية تبحثها أمريكا بحذر، وما نعلمه أنها ليست معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي، ما يعني أنها ليست موقع البغدادي في هذه اللحظة بالتحديد، وإنما تعني أنه في وقت ما خلال الأسابيع الماضية وصلتهم معلومات حول موقع يُحتمل أن البغدادي كان فيه مؤخراً.

وبناءً على الممارسات الاستخباراتية الأساسية، ستعود أمريكا للبحث في ذلك الموقع، الذي لا نعلم أين هو بالتحديد، وتدرس الجدول الزمني، ومن كان يُحتمل وجوده هناك وما هي المؤشرات التي تدل على وجود البغدادي هناك في وقت ما، وما المعلومات التي يمكن استنتاجها الآن في محاولة تحديد الموقع الذي قد يكون البغدادي اتجه إليه أو ما إذا كان لا يزال يختبئ هناك.