الرباط (CNN)--قتل شخص في إقليم وزان بشمال المغرب أربعة أشخاص وأصاب خامسًا بجراح بليغة، مستخدما عيارات نارية من بندقية صيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المحلية عن السلطات المحلية، ليلة أمس الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان فيه عن دوافع هذه المجزرة التي وقعت تحديدا بدوار "مسكر" جماعة "سيدي بوصبر"، أعلنت السلطات عن اعتقال المشتبه به في ارتكاب الجريمة الذي وضع تحت الحراسة النظرية لأجل التحقيق معه حول دوافع الجريمة قبل تقديمه أمام العدالة.

وينتمي المشتبه به إلى أحد الأحزاب الكبرى بالمغرب، غير أن أسباب الجريمة لم تتضح هل تخصّ أسبابًا سياسية أم أمورا أخرى.

ويمنع القانون المغربي حيازة أسلحة نارية، غير أنه يرخص لبعض المواطنين بالحصول على بنادق صيد تستخدم لصيد الطيور والأرانب البرية، وفق شروط صارمة.