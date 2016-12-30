موسكو، روسيا (CNN)— قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الخارجية قدمت اقتراحا على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطرد 35 دبلوماسيا أمريكا في البلاد، وذلك في تصريح يأتي على خلفية طلب الإدارة الأمريكية طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مةساء الخميس.

جاء ذلك في كلمة للافروف قال فيها إن الاقتراح يتمثل بطرد 31 دبلوماسيا من السفارة الأمريكية في موسكو إلى جانب طرد أربع دبلوماسيين من القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبرغ.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت الخارجية الروسية إن "المزاعم" الأمريكية بتدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية "لا أساس لها."

ويذكر أن ليزا موناكو، مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب: "ما يقوم به هؤلاء الأفراد (الدبلوماسيون الروس) هو جمع المعلومات الاستخباراتية، ويستخدمون مبان، أحدها في نيويورك وآخر في ميريلاند لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية، وما نقوله اليوم هو رد على استمرار الحكومة الروسية بمضايقة موظفينا في موسكو بالإضافة إلى نشاطات الميليشيات السيبيرية على الأنترنت ومحاولة التأثير على عملياتنا الانتخابية،" وذلك في مقابلة مع CNN.