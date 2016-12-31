لندن، بريطانيا (CNN)-- تجمعات الحشود كبيرة أثناء العطلات تتطلب دائماً إجراءات أمنية إضافية، ولكن تتخذ العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إجراءات وقائية حتى في مواقع احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

تأتي هذه الخطوات بعد هجمات دهس بالشاحنة في برلين الألمانية ونيس الفرنسية. فضلا عن الهجمات بالقنابل في إسطنبول بتركيا، والطعن وإطلاق النار في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك.

برلين، ألمانيا

نُشر ما يصل إلى 4600 من عناصر الشرطة الإضافية حول العاصمة الألمانية، أي أكثر من ضعف عدد الموظفين الإضافيين الذين انتشروا ليلة رأس السنة العام الماضي. سينتشر عناصر الشرطة المسلحين برشاشات نارية في دوريات في جميع أنحاء المدينة، وعُينت نقاط التفتيش المرورية حيث ستُفتش الحقائب. وستطوق الشرطة بوابة "براندنبورغ"، وهي نقطة محورية في الاحتفالات حيث من المتوقع أن يجتمع مليون شخص.

باريس، فرنسا

حشدت مدينة النور أكثر من عشرة آلاف من أفراد الشرطة والدرك والجيش المسلحين في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة. ووفقا لقائد شرطة باريس، ميشال كادوت، سيتم نشر 1700 من رجال الشرطة في الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية، حيث ستُفتش الحقائب والمعاطف في 24 نقطة تفتيش في جميع أنحاء المنطقة.

لندن، بريطانيا

انتشر قرابة ثلاثة آلاف من الضابط في أنحاء وسط لندن في ليلة رأس السنة الجديدة، داخل وخارج المناطق حيث تجري فيها احتفالات. ويقوم الضباط المسلحين بدوريات منتظمة في شبكة مترو الأنفاق في لندن وسيتم تمديد هذه الدوريات خلال يوم الأحد ما بعد ليلة رأس السنة، كما كان الحال في ليلة رأس السنة الميلادية الماضية.

روما، إيطاليا

يقوم أكثر من ألف ضابط بالزي الرسمي وبالملابس الميدانية بدوريات في العاصمة الإيطالية خلال ليلة رأس السنة الميلادية وعيد رأس السنة الميلادية الجديدة. وسيتمركز أغلب الضباط حول "سيرك ماكسيموس" وعلى طول الجسور فوق نهر التيبر. وستُمنع المركبات من الجسور والحواجز ستكون منتشرة في جميع أنحاء مناطق التجمع.

نيويورك، أمريكا

قال مفوض شرطة نيويورك، جيمس أونيل، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في "التفاحة الكبيرة" سيشمل لأول مرة 65 شاحنة رمل في جميع أنحاء منطقة "تايمز سكوير". وقال مفوض الشرطة، كارلوس غوميز، إن المركبات ستُوضع في مواقع استراتيجية.

ولا تستند إجراءات تعزيز الأمن على أي تهديد حقيقي جديد أو معلومات استخباراتية، ولكنها إجراءات وقائية بحتة بسبب دعوات تنظيم "داعش" للموالين له بتنفيذ هجمات دهس بالشاحنات، حسبما أخبر مصدر في وكالات إنفاذ القانون شبكة CNN في وقت سابق.