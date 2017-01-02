واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد المرشح لمنصب الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض تحت الإدارة المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الأخير يعتزم خلال اليوم الأول له في السلطة إلغاء عدد كبير من القرارات والقوانين الصادرة خلال سنوات حكم الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، في خطوة لم تتضح على الفور تداعياتها المتوقعة.

وقال شون سبايسر، الذي يعتزم ترامب تعيينه ناطقا رسميا باسم البيت الأبيض: "ترامب سيلغي فورا العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية على مدى الأعوام الثمانية الماضية والتي أضرت كثيرا بالنمو وتوفير الوظائف" وفقا لما نقلت عنه شبكة ABC الأمريكية.

ولم يكشف سبايسر عن نوعية القوانين والقرارات التي سيطالها الإلغاء، ولكن الرئيس الأمريكي المنتخب دأب منذ أشهر طويلة على انتقاد سياسات أوباما المتعلقة بالهجرة وقوانين الطاقة والسياسة الخارجية وأعلن عن تطلعه إلى إيجاد طرق لإبطال تلك السياسات.

وذكر سبايسر أيضا أن ترامب يعتزم بعد وصوله طرح إصلاحات سياسية تهدف إلى إيصال نخبة جديدة إلى واشنطن، مع قيود تحظر على أعضاء الإدارة العمل ضمن منظمات الدعم "لوبي" لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد تركهم مناصبهم الحكومية.