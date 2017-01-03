نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فيديور لوكيانوف، رئيس المجلس الروسي للسياسات الخارجية والدفاع، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يرى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب على أنه شخص لا يريد التدخل وتغيير العالم.

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جاء ذلك في مقابلة للوكيانوف مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN حيث قال: "هناك ميزة أساسية ومهمة في شخصية دونالد ترامب تتمثل بنظرته للسياسات الخارجية، وهو الأمر الذي يجعل منه مناسبا أكثر بالنسبة لبوتين أكثر من أي شخص آخر."

وتابع لوكيانوف قائلا: "ترامب لا يريد تغيير العالم ولا يريد تغيير دول أخرى، كما كان حال كل الرؤساء الأمريكيين بعد انتهاء الحرب الباردة، وهذا بالضبط ما تفضل روسيا رؤيته من الولايات المتحدة الأمريكية."

وأضاف: "ما يقوله ترامب عن الدفاع عن المصالح الوطنية الأمريكية، عادل بما فيه الكفاية، ولكنه لا يريد تغيير دول تعيش أسلوبا مختلفا، أو تغيير نظام سياسي مختلف عن ذلك الموجود في أمريكا، وهو ما كان حجر الأساس في السياسات الأمريكية منذ العام 1992، هذا ما سيتخلى عنه الرئيس ترامب وهو الأمر الذي يحظى بإيجابية كبيرة في روسيا."