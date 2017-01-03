في بداية الأسبوع، أنقذ الحرس المدني الاسباني مراهقاً في الـ19 من عمره من الغابون حاول العبور إلى سبتة داخل حقيبة سفر.

كان الشاب بحاجة ماسّة للعناية الطبية بسبب نقص الأوكسجين داخل الحقيبة.

مهاجران آخران، رجل وامرأة من كوناكري الغينية، أنقذا الاثنين بعد ما كشفت السلطات عن اختبائهما داخل لوحة القيادة والمقعد الخلفي للسيارة، وفقاً للحرس المدني الاسباني.

وجاء في تصريح الحرس المدني أن المهاجرين كانا في الـ20 والـ24 من العمر.