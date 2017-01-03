مواقف ترامب جاءت خلال خطاب ألقاه أمام 800 شخص ليلة رأس السنة في قاعة الاحتفالات الخاصة التي بناها في فلوريدا، علما أن جميع الحضور دفعوا المال من أجل المشاركة.

واستمر خطاب ترامب لمدة عشر دقائق، توجه خلاله بالتحية لعدد من الحضور بالاسم، وفقا لفيديو حصلت عليه CNN من أحد الحاضرين، وفيه يظهر ترامب وهو يخص سجواني بالتحية قائلا: "حسين وعائلته كلها، هم أجمل الأشخاص.. لقد أتوا من دبي الليلة وقد شاهدوا المكان وأعجبوا به."

ورأى محللون أن الحادثة تُظهر التعقيدات التي ستواجه ترامب في الفصل بين مهامه الرئاسة وماضيه كرجل أعمال، إذ رغم تسليمه المهام المهنية لأولاده إلى أن التركيز الأكبر لقائمة معارفه الشخصيين ستبقى تضم كبار رجال الأعمال الذين كانوا يرتبطون معه بعلاقات عمل.

وقال كين غروس، المحامي المتخصص في القضايا السياسية: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب يستغل إمكاناته كرئيس منتخب من أجل تعزيز علاقاته التجارية القائمة. يبدو أنه لم ير في الأمر تعارضا بين مسؤولياته السياسية ونشاطاته التجارية رغم تعهداته بالفصل بينهما، وسيكون علينا أن ننتظر لنعرف ما سيحصل."

من جهتها، أكدت هوب هيكس، الناطقة الرسمية باسم فريق ترامب الانتقالي، أن الرئيس المنتخب لم يعقد أي اجتماع لمناقشة الأعمال التجارية مع سجواني، مشددة على أن اللقاء كان له طابع اجتماعي حصرا مضيفة: "يحق لهذا الرجل (ترامب) إقامة حفل عشاء بمناسبة رأس السنة مع أصدقائه أو شركاء عمله أو زملائه. لقد أمضيت وقتا طويلا خلال العطلة في فلوريدا وتناولت العشاء مع سجواني وزوجته ذات مرة، وهم بالتأكيد عائلة رائعة."

يذكر أن ضيوف الحفل دفعوا 525 دولارا ثمنا للتذكرة الواحدة، وقد تطرق ترامب في كلمته أيضا إلى عدة قضايا، بينها تعهده بإنهاء العديد من القوانين والسياسات المطبقة من إدارة الرئيس الحالي، باراك أوباما، كما هاجم بعض الإعلاميين واصفا إياهم بـ"الحثالة."