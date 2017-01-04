وصلت سفينتان حربيتان روسيتان إلى الفلبين هذا الاسبوع مع سعي موسكو للعب دور أكبر في بحر الصين الشمالي المتنازع عليه.

ومن المفترض بالسفينتين المشاركة في تدريبات مع قوات البحرية الفلبينية ضد القرصنة والإرهاب. — وكالة أنباء سبوتنيك الروسية

التدريب هو “مواجهة بحرية غير مسبوقة” بين روسيا والفلبين. — وكالة أنباء سبوتنيك الروسية

تعتبر الفلبين حليفاً للولايات المتحدة منذ زمن طويل وإقليما سابقاً لها، لكن علاقة البلدين اهتزت منذ تولي رودريغو دوتيرتي للسلطة بمانيلا.

وقال دوتيرتي إن بلاده قد تلجأ إلى روسيا للدعم العسكري، بما في ذلك شراء الأسلحة، مع تدهور العلاقة مع واشنطن.