دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، بأغلبية كبيرة (342 مؤيد مقابل 80 معارض) على نص يندد بقرار مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، (2334) الذي يطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

ويعتبر النص الأمريكي أن قرار "إدانة الاستيطان" "عائق يقوّض" عملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويطالب نص مجلس النواب بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديله حتى "لا يبقى أحادي الجانب ومناهضاً لإسرائيل،" ويسمح بالتوصل إلى حل للنزاع عن طريق "مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين" الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال رئيس مجلس النواب، بول راين، في جلسة التصويت على النص إن "الحكومة (واشنطن) تخلت عن حليفتنا إسرائيل في الوقت الذي كانت فيه بأمس الحاجة إلينا."

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وأضاف رايان: " لا تنخدعوا. قرار مجلس الأمن الدولي ذلك لم يكن حول المستوطنات، وبالتأكيد لم يكن حول السلام. إنه كان نحو شيء واحد وشيء واحد فقط: حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية."

وتابع رايان: "حان الوقت لإصلاح الضرر الناجم عن محاولة الاغتيال المضللة في الأمم المتحدة. حان الوقت لإعادة بناء شراكتنا مع إسرائيل والتأكيد من جديد على التزامنا بأمنها. وحان الوقت لإظهار ذلك لكل حلفائنا، بصرف النظر عن الأحداث المخزية في الشهر الماضي، لا تزال الولايات المتحدة قوة من أجل الخير."