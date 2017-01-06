الرباط (CNN) – ردت مجموعة مدارس "محمد الفاتح" التي قرّرت السلطات المغربية إغلاقها بدعوى نشرها لفكر حركة الخدمة التركية ومؤسسها فتح الله غولن، بأنها لا تتبع أيّ إيديولوجيات معارضة، بل تلتزم بالقوانين المغربية والمناهج العلمية المتبعة بالبلاد.

وقال بيان صادر عن المجموعة، وقعته الأطر الإدارية والتربوية وجل العاملين بها، اليوم الخميس، إن مقرراتها مغربية مئة بالمئة، وليست لها أيّ علاقة بأشخاص يوجدون خارج المغرب، وأشار البيان إلى أن شعار المؤسسة هو "الله، الوطن، الملك" وهو الشعار ذاتها للمملكة المغربية.

وقرّرت الداخلية المغربية إغلاق المجموعة التركية، بمبرّر قيامها باستغلال "الحقل التعليمي والتربوي للترويج للترويج لإيديولوجية جماعة الخدمة ومؤسسها فتح الله غولن، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية"، وفق ما نقله بيان أمس الخميس.

وتابعت المجموعة التركية أن التلاميذ المغاربة "ينشدون بداية كل أسبوع النشيد الوطني، ممّا يدّل على التزام المؤسسة باحترام واتباع القانون المغربي"، كما أن الأطر التربوية العاملة بها "لا تقبل أيّ مزايدة على وطنيتها"، في "تعمل في إطار المرجعية المغربية".

وبدأت مجموعة مدارس محمد الفاتح العمل بالمغرب منذ 1994، وقد سبق للقائم بأعمال السفارة التركية في الرباط أن صرح بأن جماعة فتح الله غولن التي يتهمها رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب، تملك مؤسسات في المغرب، مشيرًا إلى أن أنقرة اتصلت بالخارجية المغربية وقدمت لها معلومات بهذا الصدد.