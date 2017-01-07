واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال النائب بمجلس الشيوخ الأمريكي، كريس كولينز، إن على الولايات المتحدة الأمريكية طرد الدبلوماسيين الإيرانيين على غرار الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بطرد 35 دبلوماسيا روسيا بعد اتهامات لموسكو بقرصنة الانتخابات الأمريكية.

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وتابع كولينز في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر الذي لفت نظره إلى عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية أو دبلوماسيين إيرانيين في واشنطن: "اعتقد أن ما جرى (طرد الدبلوماسيين الروس) كان عملا سياسيا."

وأضاف: "أعتقد أن علينا أن نكون أكثر صرامة في ردود أفعالنا، وتوجب علينا خلال السنوات الثمانية الماضية أن نوجه ردود عديدة صارمة على العديد من القضايا ولا تقتصر فقط على روسيا."

ويذكر أن أوباما أعلن عن طرد 35 ديبلوماسيا روسيا من البلاد إلى جانب معاقبة أفراد روس ومؤسسات روسية، وإغلاق مركبين روسيين في البلاد، بسبب ما تعتبره الولايات المتحدة عمليات قرصنة همت الانتخابات الأمريكية، في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض في بيانه حول الموضوع: "التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عن طريق القرصنة المعلوماتية يعدّ غير مقبول ولا يمكن التسامح بشأنه".