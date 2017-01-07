الجزائر (CNN) – كشفت الإعلامية الجزائرية السابقة زهية بن عروس أنها تلقت عام 1995 عرضَا من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لأجل الاقتران بها، غير أنها رفضت.

وقالت البرلمانية التي تولّت سابقا مهمة كاتبة الدولة المكلفة بالثقافة، في حوار مع قناة "النهار الجديد" الجزائرية، اليوم الجمعة، إن مسؤولة من الاتحاد النسائي الليبي، فاتحتها في موضوع الزواج، عندما التقتا في فندق بالعاصمة الجزائر.

وأسرّت المبعوثة الليبية الخاصة للإعلامية الجزائرية التي اشتهرت بتقديم نشرات الأخبار في التلفزيون الجزائري في سنوات التسعينيات أن القذافي معجب بها ويريد الزواج منها، مبديا استعداده للتكفل بمصاريف الزفاف ودعوة كل أفراد عائلتها للسفر إلى ليبيا وحضور المناسبة.

وأشارت بن عروس أن ردة فعلها انحصرت في الخوف، ولم تقم سوى بالرد "إن شاء الله" وذلك راجع لأن الرجل الذي يطلب الزواج يعدّ رئيس دولة وله الكثير من الزوجات، متحدثة عن أنه لم يسبق لها أن التقت بالقذافي، وأنه رآها فقط في نشرات التلفاز.

وقالت بن عروس إنه كان المفترض أن تشارك في تلك الفترة في تقديم نشرة إخبارية على القناة الليبية، غير أنها رفضت حتى لا يتعرّف عليها القذافي، وتقع من جديد في إحراج معه.