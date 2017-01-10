“طوال حياتي كانت هذه الأرض لجورجيا، والآن أصبحت روسية؟”

الرجل العالق في النسيان المتجمد

“أنا فانيشفيلي، وأنا مواطن جورجي.”

داتو فانيشفيلي، البالغ من العمر 82 عاماً، عاش حياته كلها في جورجيا

في يوم من الأيام، وجد منزله مسيجا في منطقة الحدود الممنوع عبرها.

“عندما وضعوا هذا السياج لم أكن في منزلي. عدت ورأيت هذا السياج. أتوا إلي وقالوا لي: إن كنت لا تريد العيش معنا اذهب من هنا.”

منزله في منتصف الخط المتنازع عليه والذي يقطع بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية المدعومة من قبل روسيا.

المراقبون المستقلون يقولون إن الخط متقدم داخل جورجيا، ويبتلع أراض جورجية.

“عشت هنا لثمانين عاماً. إلى أين سأذهب الآن؟ ماذا بإمكاني أن أفعل؟ ليس لدي الأكل أو الخبز، ليس لدي أي شيء. ماذا عساي أن أفعل؟ أأقتل نفسي؟”

إذا غادر منزله وعبر الحدود، يخاف ألا يسمحوا له بالدخول مجدداً

“أنا عالق هنا، إذا عبرت سيعتقلوني. وسأضطر لدفع مخالفة. إنهم يراقبوني.”

في عمر 82، يقول فانيشفيلي إنه سجين في باحة منزله الأمامية.

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حكومة أوسيتيا لم ترد ورفض الكريملن التعليق حالياً