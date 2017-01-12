واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز بمشروعي قانون مع زميليه الجمهوريين، مايكل ماكول وماريو دياز بالارت، تحت شعار "حماية الأمريكيين من الإرهاب الإسلامي المتطرف الموجه ضد أمريكا" والهدف هو محاسبة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني باعتبارهما "جهتان تحرضان على نشر الأيديولوجيا الإسلامية العنيفة بهدف تدمير الغرب."

ويحتاج كل مشروع قانون إلى تقرير خاص يظهر ما إذا كانت المعايير القانونية تنطبق على الحرس الثوري والإخوان لتصنيفهما جماعات إرهابية أجنبية، بما يسمح للولايات المتحدة باتخاذ خطوات ضدهما وخاصة على صعيد حظر تمويلهما.

ووصف كروز الإسلام المتطرف بأنه "تهديد للحضارة" معتبرا أن مخاطره ارتفعت خلال حكم الرئيس باراك أوباما بسبب سياساته التي قال إنها تعاونت مع الإخوان المسلمين وأشاحت بنظرها عن نشاطات الحرس الثوري. وانتقد مشروع القانون الحرس الثوري بسبب نشاطاته كـ"تنظيم إرهابي" واعتماده على نشر شبكات إرهابية لتمويل نشاطات عبر شركات ومصالح أعمال، إلى جانب تسليح أذرع في الخارج مثل حماس وحزب الله.

وبالنسبة لمشروع القانون الخاص بالإخوان المسلمين، تشير الوثيقة إلى أن واشنطن سبق أن أدرجت أشخاصا وشركات على صلة بالإخوان ضمن قوائم الإرهاب، مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولكنها لم يسبق أن صنفت التنظيم الأم نفسه على تلك القوائم. وتتهم الوثيقة الجماعة بأنها تعتزم هدم الحضارة الغربية من الداخل.

السيناتور دياز من جانبه أعرب عن "فخره بالعمل مجددا مع كروز"، متهما تنظيم الإخوان المسلمين بأنه "يواصل دعمه للجماعات الإرهابية المسؤولة عن العنف حول العالم" وفق تعبيره.