أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، في تصريحات كاشفة على غير العادة، إن زعيم تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، "ينتقل في جميع الأنحاء" وإن "أيامه معدودة"، وذلك في مقابلة بُثت الخميس على شبكة "PBS".

إذ سُئل كارتر ما إذا كانت الولايات المتحدة تعرف موقع البغدادي، ليجيب: "لو كنت أعرف بالضبط أين هو - قبل كل شيء، لن أخبرك، وثانياً، لن يكون لديه متسع من الوقت. إنه ينتقل في جميع الأنحاء."

وأضاف كارتر: "أنا على ثقة، وأنا لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ولكنني لا أريد أن أكون أحد كبار قادة داعش. كثير منهم توفي بالفعل، وكلما قمنا بالمزيد، نعرف أكثر عن أمكان وجودهم. لذلك، فإن أيامه معدودة وهذا ينطبق على كل من تبقى من القيادة."

وعادت المذيعة لتسأله ما إذا كانت أيام البغدادي "معدودة"، ليشدد: "بكل تأكيد."

مسؤول أمريكي لـCNN: واشنطن على علم بتحركات البغدادي الأخيرة 1:24

ويُذكر أن مسؤولاً أمريكياً أخبر شبكة CNN، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن واشنطن لديها معلومات حول تحركات البغدادي: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كنا على دراية ببعض تحركات البغدادي."

وكان المسؤول على اطلاع على أحدث التقارير الحكومية حول "داعش" في ذلك الوقت، ولكن بسبب حساسية المعلومات الشديدة، رفض ذلك المسؤول تقديم المزيد من التفاصيل. ويشمل ذلك ما إذا كانت المخابرات تشير إلى ما إذا كان البغدادي في سوريا أو العراق.

إحدى النظريات الموجودة منذ فترة طويلة لدى المسؤولين الأمريكيين هي أن البغدادي بقي في الرقة بسوريا. ورفعت واشنطن مكافأة من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال البغدادي، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من 10 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.