أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتقلت السلطات التركية مواطنين صينيين اثنين، للاشتباه في صلتهما بهجوم إطلاق النار الذي شهدته تركيا في رأس السنة الميلادية، والذي استهدف ملهى "رينا" الليلي في إسطنبول، وقُتل إثره 39 شخصاً وأصيب عشرات آخرين.

واتُهم عمر عاصم وعبد العزيز عبدالحميد، بأنهما عضوين في "منظمة إرهابية مسلحة" والتورط بقتل 39 شخصاً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، فيما لا تزال السلطات تبحث عن المسلح الذي نفذ المجزرة.

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وزعم تنظيم "داعش" مسؤولية الهجوم المسلح على الملهى الليلي في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولا يمكن لشبكة CNN التحقق من صحته بشكل مستقل.

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وبعد أيام من الهجوم القاتل، اعتقلت الشرطة التركية عدداً من المشتبه بهم، من منطقة "شينجيانغ" شمال غرب الصين، بتهمة المساعدة والتحريض، حسبما ذكرت "الأناضول".

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يُذكر أن "شينجيانغ" هي موطن لأقلية ناطقة بالتركية، تُعرف باسم "الأويغور". ولم يُكشف عن عرق الاثنين اللذين اعتقلتهما السلطات حديثاً حتى الآن.

وقالت مصادر الشرطة لـ"الأناضول"، إنه تم اعتقال 35 شخصاً حتى الآن في أعقاب الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي.