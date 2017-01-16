طهران، إيران (CNN)— فتحت المضادات الجوية الإيرانية، الاثنين، النار مستهدفة طائرة دون طيار تحلق بسماء العاصمة، طهران، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ونقلت الوكالة على لسان حاكم طهران، عيسى فرهادي، قوله: "إن المضادات الجوية فتحت نيرانها عصر اليوم صوب طائرة من دون طيار كانت تحلق فوق منطقة محظورة من التحليق في العاصمة طهران."

وأضاف وفقا للوكالة: "للآن لم يتبين أن الطائرة من دون طيار تابعة لأي جهة،" ومؤكدا على أن "لا يوجد اي قلق بهذا الشأن."