نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال برينتيس دانر، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو ما يُعرف بـ"FBI" إن نور سلمان زوجة عمر متين، منفذ الهجوم على نادي بلس الليلي في فلوريدا تم اعتقلها.

ما الفرق بين الهجوم الإرهابي وعملية القتل الجماعي؟ 1:59

وبين المتحدث أن الاعتقال الذي تم في سان فرانسيسكو، له علاقة بالتحقيقات التي لا يزال الـFBI يقوم بها حول الحادثة التي أودت بحياة 49 شخصا في يونيو/ حزيران الماضي.

وكشف مسؤول أمني أمريكي أن سلمان وجه لها تهم بدعم وتحريض زوجها إلى جانب تقديم مساعدات مادية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" وإعاقة سير العدالة.

ويذكر أن مصادر أمنية أمريكية قالت في وقت سابق لـCNN إن عمر وفي الساعة الرابعة صباحًا، وبينما كان حمام نادي المثليين، أي تقريبًا بعد ساعتين من قيامه بإطلاق النار، تبادل مع زوجته نور سلمان، عدة رسائل، سائلًا إياها إذا كانت قد شاهدت الأخبار، وردت زوجته في إحدى المرات بكونها تحبه.