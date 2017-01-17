الجزائر (CNN)— أخدمت عناصر الحماية المدنية حريقا ضخما نشب في أنبوب لنقل البترول في منطقة وادي مزي بولاية الأغواط، 400 كلم جنوب العاصمة الجزائر، مساء أمس الاثنين، واستمر الإخماد لما يقارب ساعتين.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الحماية المدنية أن الحريق اندلع في أنبوب قطره 28 بوصة أثناء عملية صيانة جنوب محطة الضخ رقم 5، وشاركت في عملية الإخماد تسع شاحنات وإطفاء وسيارتي إسعاف وسيارتي اتصال، واستدعت العملية جهود 45 من عناصر الحماية المدنية.

وقالت الوكالة إن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه بشكل كامل، لافتة إلى أن عمليات التبريد والحراسة الأمنية مستمرة إلى غاية انتهاء الشركة المتعهدة بأشغال التصليح.

وأحدث الحريق سحابة دخان ضخمة، وفيما لم تشر الحماية المدنية إلى أسبابه المباشرة، قالت قناة النهار المحلية إن البترول تسرّب من أنبوب جرى إصلاحه قبل مدة بسبب تأثره سلبا بمياه الفيضانات، كما أوضحت مصادر أخرى أن الحريق خلّف خسائر مادية كبيرة.

شاهد فيديو الحريق: