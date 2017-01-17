واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" مستعد لتقديم خطط عسكرية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامي، حول قضايا مثل تسريع الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."
تحذير ونصيحة من الإستخبارات الأمريكية لترامب 1:32
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخيارات تتضمن خيار ارسال المزيد من الجنود الأمريكيين إلى سوريا لقتال داعش بصورة مباشرة.
وبينت المصادر أن خططا لتقديم خيارات أوسع فيما يتعلق بإيران يتم تحضيرها أيضا لتقديمها لترامب الذي سيؤدي القسم الرئاسي، الجمعة، الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
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