لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية إن مهمتها تقتضي تأمين خطة واضحة ومفيدة لبلادها فيما يتعلق بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

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جاء ذلك في كلمة ألقتها ماي موضحة جوانب من خطتها، مؤكدة بالقول: "إننا نسعى لشراكة جديدة ومتساوية، بين بريطانيا مستقلة وعالمية وذاتية الحكم وبين أصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي،" ملقية الضوء على أن بلادها "ستترك الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا."

وأكدت ماي على أن بلادها "لا تسعى لتبنى مثال جديد، لا نريد عضوية جزئية بالاتحاد الأوروبي أو أي حلول أخرى من شأنها أن تترك نصفين، نصف داخل ونصف خارج (الاتحاد الأوروبي) ولا نريد أن نتعلق بأمور صغيرة لها علاقة بالعضوية ونحن نغادر الاتحاد."

ويشار إلى أن خطاب ماي انعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي ارتفع بنسبة بلغت نحو 2 في المائة ليصل سعر صرف 1.23 دولارا."