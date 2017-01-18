دافوس، سويسرا (CNN)-- استخدم جو بايدن، آخر خطاباته بصفته نائب الرئيس الأمريكي، ليُرسل تحذيراً صارخاً حول تهديد روسيا لأوروبا والولايات المتحدة.

وقال بايدن، متحدثاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن روسيا كانت في طليعة الجهود الرامية إلى حل مجتمع الديمقراطيات، وذلك باستخدام كل الأدوات المتاحة لها، وأضاف بايدن أمام جمهور من السياسيين وكبار رجال الأعمال: "الهدف واضح: انهيار النظام الدولي الليبرالي."

وحذر من أن روسيا تستخدم الهجمات الدعائية والإلكترونية على الانترنت في محاولة للتأثير على الانتخابات في أوروبا.

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وتابع بايدن: "ليست فقط الولايات المتحدة المستهدفة، شهدنا مثل هذا النوع من الهجمات في الماضي، ومع الانتخابات المقررة هذا العام في العديد من دول أوروبا، ينبغي لنا أن نتوقع محاولات أخرى من روسيا بالتدخل في العملية الديمقراطية."

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وجدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نفيه أي تورط روسي في الانتخابات الأمريكية 2016، قائلاً: "ليست روسيا وإنما الاتحاد الأوروبي الذي تدخل في الانتخابات الأمريكية. قادة الدول الأوروبية أوضحوا تأييدهم لهيلاري كلينتون وصوّروا دونالد ترامب على أنه شيطان."

ومن جهته، دعا بايدن إلى التحرك العاجل من قبل الولايات المتحدة وأوروبا للدفاع عن القيم التي جلبت السلام والازدهار بعد الحرب العالمية الثانية من القوى المتعصبة ذات التوجهات المعادية لليبرالية.