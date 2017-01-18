الرباط (CNN)-- بعد أيام من إعلانه مغادرة المغرب وتوجهه بالشكر للمغاربة، حلّ اليوم الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط، دوايت بوش، بالقصر الملكي في مدينة الدار البيضاء، حيث وشحه العاهل المغربي بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير.

وقام الملك محمد السادس بتوديع دوايت بوش في آخر لقاء رسمي لهذا الأخير، إثر انتهاء مهمته سفيرا للولايات المتحدة بالمملكة المغربية، بعد انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما، وسيغادر دوايت بوش المغرب في الأيام الثلاثة القادمة.

ومن المنتظر أن يعلن دونالد ترامب بعد مباشرته لمهامه الرئاسية بدءًا من يوم 20 يناير/كانون الثاني، التاريخ الذي سيشهد تنصيبه رسميًا، عن سفير بلاده الجديد بالمغرب.

ونشر السفير الأمريكي بالرباط قبل أيام شريط فيديو على صفحة السفارة بموقع فيسبوك، أشار من خلاله إلى أن علاقته مع المغرب تعود إلى ما قبل تنصيبه سفيرا بالرباط، وتحديدا إلى 25 سنة مضت، وهي العلاقة التي نمت بعد ذلك، لافتًا إلى أنه هو من طلب من أوباما تعيينه سفيرا بالمغرب عندما علم بنية أوباما تكليفه بمهمة تمثيله في بلد أجنبي.

وأضاف دوايب بوش أنه استمتع بالعيش في الرباط، وأن السنوات الثلاث التي قضاها سفيرا بالمغرب، كانت من أكثر التجارب الغنية في حياته، معبرًا عن فخره بتمثيل بلاده في المغرب، وأنه سيستمر في حفظ مكانة المغرب الخاصة في قلبه، مضيفا أنه سيعمل على إخبار الأمريكيين بكون المغرب شريك قوي ومهم وبقصة الشعب المغربي، قبل أن يردف: "شكرا لكم أيها المغاربة على فتح قلوبكم لي.. شكرا لفتح بيوتكم لي".