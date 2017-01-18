ترامب يمدح وزير خارجيته تيليرسون: “يأخذ نفط الدول” 

ترامب يمدح وزير خارجيته: “يأخذ نفط الدول” 

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاالنفطالسعوديةالعراق
0:40

ريكس تيليرسون هو الرجل الذي اختاره دونالد ترامب ليكون وزير خارجية أمريكا تحت إدارة الأخير، لكنه أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، وهي إحدى شركات النفط الست الكبار. 

في خطاب لدونالد ترامب، أشاد الرئيس المنتخب لأمريكا بريكس تيليرسون، وامتدحه بالقول:

“أظن أنه هذا أصعب مما كان يعتقد، فقد قاد عمله بشكل رائع، كان يدخل دولة ويأخذ نفطها ثم ينتقل للدولة التالية. لكن من الصعب التعامل مع هؤلاء السياسيين صحيح؟”

تعمل شركة تيليرسون، إكسون موبيل، في أكبر الدول المصدرة للنفط مثل كندا وروسيا، بالإضافة إلى دول عربية أبرزها السعودية والعراق.

دونالد ترامبأمريكاالنفطالسعوديةالعراق