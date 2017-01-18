في خطاب لدونالد ترامب، أشاد الرئيس المنتخب لأمريكا بريكس تيليرسون، وامتدحه بالقول:
“أظن أنه هذا أصعب مما كان يعتقد، فقد قاد عمله بشكل رائع، كان يدخل دولة ويأخذ نفطها ثم ينتقل للدولة التالية. لكن من الصعب التعامل مع هؤلاء السياسيين صحيح؟”
تعمل شركة تيليرسون، إكسون موبيل، في أكبر الدول المصدرة للنفط مثل كندا وروسيا، بالإضافة إلى دول عربية أبرزها السعودية والعراق.
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