دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية:

“هل يبدو شعري طبيعياً؟ أحتاج إلى مثبت شعر”

“نيوبالبا دونالدترامبي” هو صنف ضئيل وجديد من الحشرات، فالمسافة بين جناحيه أقل من سنتيمتر واحد.

رأس الفراشة هذه ذكّر مكتشفها، فازريك نازاري، بتسريحة شعر ترامب الشهيرة.

يأمل نازاري أن يجذب اسم ترامب الناس لأهمية حماية الموائل الضعيفة.

منها الأصناف غير المكتشفة بعد..

“أعطوني مرآة”

شعر ترامب الشهير أوحى باسم حشرة أخرى في عام 2016.

جرادة من بيرو سُميت بـ “ترامبابيلر” من قبل مصورها.

“هذا شعري الحقيقي، أقسم بذلك!”