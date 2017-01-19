لدينا رئيس منتخب يستخدم تويتر، والأمر الجيد حيال تويتر هو أنه يوفر له طريقة للتواصل مع الناخبين بطريقة مباشرة وعاطفية.

لكن هناك أيضاً مخاطر تأتي مع هذه الأداة، ويجب أن يكون هناك قواعد أساسية لكيفية استخدام دونالد ترامب لتويتر.

قاعدة رقم 1: لا تغرّد عن السياسة الخارجية أو القادة الآخرين. فتويتر ليس مسرحاً جيداً للتعامل مع الشؤون الدبلوماسية. رأيناه يدخل في مشاكل بسبب الأمر بما في ذلك تغريداته عن الصين، التي قد تؤدي إلى تداعيات لا يتوقعها.

قاعدة رقم 2: لا تقدم ردودا غير محسوبة للإرهاب، لسوء الحظ ستكون هناك أعمال إرهابية في السنوات القليلة القادمة، ومن المهم للرئيس ترامب أن لا يذهب مباشرة إلى تويتر للإدلاء بتصريحات استفزازية.

قاعدة رقم 3: لا تهاجم إعلاميين أو مؤسسات إخبارية بعينها، فمن المهم أن يشعر الإعلام بحرية نقل أخبار الإدارة الأمريكية الجديدة.

قاعدة رقم 4: لا تنشر اتهامات زائفة، فإحدى التغريدات الصادمة أتت لتقول بأنه فاز بالتصويت الشعبي وأشارت إلى أن 2.5 مليون صوتاً التي ذهبت إلى هيلاري كلينتون كانت بطريقة ما مخادعة.