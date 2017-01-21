دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال والي مدينة إسطنبول التركية، واصب شاهين، إن مديرية الأمن في شارع "الوطن" بالمدينة، تعرضت، الجمعة، لإطلاق "قديفة لاو" أصابات السور الخارجي للمبنى دون وقوع إصابات، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT).
وأضاف شاهين أن هناك الآن "عملية أمنية مستمرة لإلقاء القبض على منفذي ’الهجوم الإرهابي‘ الذي استهدف مديرية الأمن في إسطنبول."
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