شاهد.. انهيار محافظ مينيسوتا أثناء خطاب له

شاهد.. انهيار محافظ مينيسوتا أثناء خطاب له

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
أمريكاحوادثالإدارة الأمريكية
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يقبع محافظ ولاية مينيسوتا الأمريكية مارك دايتون في منزله بعدما تعرضه للإغماء أثناء خطاب له.

كان دايتون يتحدث عن نجاح إجراءات الرعاية الطبية في ولايته عندما بدأ فجأة بالتلعثم في كلامه.

ولم يُعْطَ أي سبب لانهيار دايتون لكن كبير موظفيه قال إن القاعة كانت حارة وكان هناك ازدحام.

وتم إجراء كشف من قبل أخصائيين طبيين على دايتون قبل إرساله إلى المنزل.

هذا ويذكر أن المحافظ بصحة جيدة، في حين قال أحد الصحفيين إن دايتون كان يمازح الإعلاميين قبل توجهه إلى المنزل.

وهو يخطط لإعلان موازنة 2017 الخاصة به في الموعد المقرر.

أمريكاحوادثالإدارة الأمريكية