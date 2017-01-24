كان دايتون يتحدث عن نجاح إجراءات الرعاية الطبية في ولايته عندما بدأ فجأة بالتلعثم في كلامه.
ولم يُعْطَ أي سبب لانهيار دايتون لكن كبير موظفيه قال إن القاعة كانت حارة وكان هناك ازدحام.
وتم إجراء كشف من قبل أخصائيين طبيين على دايتون قبل إرساله إلى المنزل.
هذا ويذكر أن المحافظ بصحة جيدة، في حين قال أحد الصحفيين إن دايتون كان يمازح الإعلاميين قبل توجهه إلى المنزل.
وهو يخطط لإعلان موازنة 2017 الخاصة به في الموعد المقرر.
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