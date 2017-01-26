الجزائر (CNN)— سيكون بمقدور المواطنين الجزائريين استخراج وثائق الحالة المدنية من الانترنت بشكل مباشر، وفق ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن الإصدار المرتقب لقانون التوقيع الإلكتروني سيمكّن من هذه الخدمة.

وقال الوزير في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، إن وزارته تعمل على التحوّل نحو المجال الإلكتروني وتعميم خدمات الإدارة بشكل إلكتروني، متحدثًا عن أن وزارته وضعت سجلا وطنيا آليا للحالة المدنية يتيح استخراج عقود الميلاد والوفاة والزواج من أيّ بلدية.

وتحدث الوزير الجزائري عن إنشاء وزارته لموقع إلكتروني يتيح للراغبين في الحصول على بطاقة التعريف وجواز السفر تعبئة الطلب ومتابعة تطور عملية الحصول عليها، دون التنقل إلى المصالح الإدارية إلّا في حالة الرغبة بالحصول على الجواز أو بطاقة التعريف.