نشرت وزارة الدفاع البريطانية فيديو يظهر مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي وسفناً حربية بريطانية، ترافق حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف والسفن المرافقة لها أثناء مرورها قرب المياه الإقليمية للملكة المتحدة.

وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون وصف حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف بسفينة العار

فالون قال إن مهمة السفينة أطالت فقط من معاناة الشعب السوري

من جهتها انتقدت وزارة الدفاع الروسية تصريحات الوزير البريطاني

وزارة الدفاع الروسية

السفن الحربية الروسية ليست في حاجة إلى خدمات مرافقة، وهي تعرف طريقها جيدا.

وزارة الدفاع الروسية أضافت أن على فالون إيلاء مزيداً من الاهتمام بالأسطول البريطاني"

السفينة الروسية غادرت البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق متوجهةً إلى روسيا بعد مشاركتها في مهام قتالية بسوريا

الضربات الجوية الروسية شكلت عاملاً حاسماً في جعل اليد العليا في الصراع السوري لقوات بشار الأسد