الجزائر (CNN)— جرى انتخاب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، نائبًا لرئيس الاتحاد الأفريقي، خلال القمة الـ28 لرؤساء حكومات ودول الاتحاد، المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، وسيستمر بوتفليقة في هذا المنصب سنة واحدة قابلة للتجديد.

ووفق ما أكده الوفد الجزائري لوكالة الأنباء المحلية اليوم الاثنين، فقد اختار عدد رؤساء الدول الإفريقية أو ممثليهم نظيرهم الجزائري لهذا المنصب، وهو منصب شرفي لا يحمل مسؤوليات كبيرة، شأنه شأن منصب رئيس الاتحاد، الذي انتخب له في هذه الدورة الرئيس الغيني ألفا كوندي خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي.

ومثل الجزائر خلال هذه القمة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وشهدت القمة انتخاب وزير الخارجية التشادي، موسى فكي محمد رئيسًا لمفوضية الاتحاد، الجهاز التنفيذي/ خلفا للجنوب إفريقية كوسازانا دلاميني زوما.