أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت شرطة مدينة كيبيك الكندية، إن مسجداً تعرض لإطلاق نار، الاثنين، ما أسقط 6 قتلى و8 جرحى. وأكدت الشرطة اعتقال شخص بشبهة التورط في إطلاق النار وأن السلطات تحقق في الواقعة باعتبراها "عملاً إرهابياً".

وأعلنت الشرطة الكندية أن الوضع في مركز كيبيك الإسلامي الثقافي أصبح "تحت السيطرة" وأنه تم تأمين الموقع وإخلاء المسجد." وقال المتحدث باسم مستشفى الجامعة في كيبيك إن هناك ما لا يقل عن 5 مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، إلى جانب ضحايا آخرين يعالجون في مستشفيات أخرى في شتى أنحاء المدينة.

وسارع قادة كندا بإدانة الواقعة، إذ قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، عبر تغريدة على موقع تويتر: "الليلة، الكنديون حزينون لأولئك الذين قتلوا في هذا الهجوم الجبان على مسجد في مدينة كيبيك. أدعو للضحايا وأسرهم."

وقال رئيس وزراء المقاطعة الكندية، وفيليب كويلارد، إن كيبيك تدعم المسلمين: "لنتحد ضد العنف. نتضامن مع المسلمين في كيبيك."

ويُذكر أن هذا المسجد تلقى في 19 يونيو/ حزيران الماضي، رأس خنزير مقطوع ومجلة على غلافها خنزير وعبارة "بالهناء والشفاء"، وفقاً لتدوينة نشرها مركز كيبيك الإسلامي الثقافي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وذكر مسؤولو المسجد أن تلك الواقعة حدثت خلال شهر رمضان عند صلاة الفجر.