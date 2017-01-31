الجزائر (CNN)— قال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، إن بلاده " لم تعارض انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي"، وإنها "أعربت عن ذلك خطيا من خلال الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري لرئيسة مفوضية الاتحاد عندما طرحت عليه هذه المسألة".

وكان المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي لا ينتمي إلى الاتحاد القاري، وقد عاد إلى مقعده في القمة الـ28 المنعقدة هذه الأيام بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بعد حيازته على دعم 39 عضوا داخل الاتحاد، وألقى العاهل المغربي بهذه المناسبة خطابا قال فيه إن دخول المغرب يأتي للم شمل القارة وليس للتفرقة.

وتابع مساهل في تصريحات صحفية إن انضمام المغرب "يجب أن يتم بدون أي شروط"، متحدثًا عن أن المغرب لطالما اشترط انسحاب ما يُعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، العضو في الاتحاد، وغير المعترف بها من لدن الأمم المتحدة. وقد سبق للمغرب أن انسحب من الاتحاد عام 1984 بسبب قبول عضويتها.

وأضاف المسؤول الجزائري إنه على المغرب "الانضمام إلى العقد التأسيسي للاتحاد روحا ونصا"، لافتا إلى أن المغرب أصبح "عضوا في الاتحاد الإفريقي إلى جانب الجمهورية الصحراوية، وهو تقدم يجب الاعتراف به، كما أنه يمكن أن يساهم في الحفاظ على انسجام ووحدة المنظمة الإفريقية".