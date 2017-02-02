أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سلم تجمع لليهود في مدينة فكتوريا بولاية تكساس الأمريكية مفاتيح كنيسهم إلى مسؤولي مسجد ومركز فكتوريا الإسلامي الذي تعرض لحريق، السبت الماضي، أسفر عن تدميره، بينما لم تعلن السلطات بعد عن سبب الحريق.

وقال رئيس المركز الإسلامي شاهد هاشمي، لـCNN، إنه لم يتفاجأ بهذه المبادرة من اليهود. وأضاف: "لم أشك أبدا في حصولنا على الدعم، فدائما ما كان لدينا علاقات جيدة مع المجتمع هنا"، وتابع أن جاري برانفمان عضو معبد "بني إسرائيل" في فكتوريا مر على منزله وسلمه مفاتيح الكنيس حتى يكون لديهم مكان لأداء الصلاة.

وأوضح هاشمي أن المركز الإسلامي لم يحصل على دعم بتوفير مقر مؤقت للصلاة من الكنيس اليهودي فقط، بل عرضت عليه إدارات 3 كنائس مسيحية استخدام مبانيها أيضا للصلاة. ورغم توقع هاشمي لحصول المركز الإسلامي على دعم من مجتمع فكتوريا، فقد أكد أنه تفاجأ بالدعم الذي حصل عليه من أشخاص خارجها، وجمعت حملة تبرعات على الإنترنت أكثر من مليون دولار، حتى مساء الخميس، من أجل المساعدة في إعادة بناء المركز الإسلامي.