دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت السلطات الفرنسية، مساء الجمعة، إن منفذ الهجوم ضد جنود فرنسيين قرب متحف اللوفر، مصري الجنسية يبلغ من العمر 29 عاما ومقيم بالإمارات العربية المتحدة، دون الكشف عن اسمه.

وأوضحت السلطات أن المهاجم أصدر تأشيرة سياحية من لزيارة فرنسا من دبي في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووصل إلى باريس في الـ26 من يناير/ كانون الثاني الماضي، في الوقت الذي ذكرت فيه قناة BFM-TV الفرنسية المتعاونة مع CNN أن المهاجم نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج في الوقت الحالي.

وذكر تقرير BFM-TV أن الجندي كان على رأس عمله أمام مجمع تجاري قرب متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية، باريس، وقت الهجوم لتقوم بعدها السلطات الأمنية بإخلاء المتحف من زواره إلى جانب إغلاق محطة قطار الميترو في الموقع.

ويذكر أن رئيس الوراء الفرنسي، برنار كازنوف، وصف الهجوم بأنه "ذو طبيعة إرهابية،" في حين قال المتحدث باسم الداخلية الفرنسية، الجمعة إن المهاجم لم يحمل متفجرات بحوزته، لافتا إلى أن الجندي أطلق خمس رصاصات أصابت المهاجم الذي لا يزال على قيد الحياة ومصاب في منطقة البطن.