دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب على مستوى العالم، لافتا إلى أنه لابد من التطرق لهذا الأمر.

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جاء ذلك في كلمة لماتيس خلال زيارته لليابان، حيث قال: "هناك مسؤولية على عاتقنا وباقي الأمم لنكون واضحين تماما مع إيران في هذا الشأن، فلا يجدي إهمال الموضوع أي نفع، وصرف النظر عن الموضوع أيضا لا يجدي نفعا."

وفيما يتعلق بموضوع التواجد العسكري في المنطقة، قال ماتيس: "لا أرى حاجة لزيادة عدد قواتنا في الشرق الأوسط، لدينا القدرة دائما على القيام بذلك ولكن في الوقت ذاته لا أطن أن هذا ضروري."

ويشار إلى أن تصريحات ماتيس تأتي بعد إدانة مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين، أفعال إيران تهدد الاستقرار في المنطقة وتضع حياة الأمريكيين في خطر، قائلا: "من اليوم نوجه رسميا تحذيرا لإيران".