دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم الرئيس الإيراني، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا على أن الشعب الإيراني موحد الصف أمام من وصفهم بـ"الحاقدين،" وذلك في كلمة له خلال احتفالات بالذكر الـ38 للثورة بالبلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان روحاني قوله: "نحن نعاني اليوم من مشاكل معينة فعلى صعيد المنطقة هناك ممن هم حديثي العهد بالسياسة قد وصلوا إلى سدة الحكم وكذلك في الولايات المتحدة هناك ممن هم حديثو العهد بالسياسة قد وصلوا إلى سدة الحكم لكن على هؤلاء جميعا أن يعلموا بأن عليهم أن يخاطبوا الشعب الإيراني بلغة الاحترام والتكريم فقط وأن هذا الشعب سيرد على التهديد بحزم."

وتابع روحاني قائلا: "من يهدد شعبنا وقواتنا المسلحة عليه أن يعلم أن شعبنا موحد ويواجه الحاقدين بصمود،" لافتا إلى أن "أفكار واهداف الثورة حية وستبقى حية.. وأن الثورة لا تنسجم مع الأفق الضيق والانكفاء على الذات."