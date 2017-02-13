دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت صورة لحظة اغتيال السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، في معرض فني في أنقرة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على يد الشرطي التركي الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، بجائزة صورة العام لـ2017 من مؤسسة "World Press Photo" الدولية.

واستقطبت المسابقة مشاركات من حول العالم: إذ شارك فيها 5034 مصور من 125 دولة، قدموا ما وصل مجموعه إلى 80408 صورة.

مصور اغتيال السفير الروسي بتركيا يروي لـCNN لحظات الرعب 1:30

وصوّر اللحظة، مصور وكالة أنباء "أسوشيتدبرس"، برهان أوزبيليكي، الذي كان داخل قاعة المعرض الفني في تركيا عندما أطلق الشاب التركي النار على السفير، وكان يعتبر عمليته انتقاماً من الدور الروسي في معركة حلب.