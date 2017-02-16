واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا جديدا الأسبوع المقبل يتعلق بالهجرة "للحفاظ على أمن الأمريكيين"، وذلك بعد حكم القضاء الأمريكي بتعليق العمل بالمرسوم الذي أصدره بشأن منع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن المرسوم الجديد الذي سيصدره "سيكون مفصلا" حسب قرار المحكمة الفيدرالية التي علقت العمل بمرسوم الحظر. وأضاف: "المرسوم الجديد سيتماشى جيدا مع ما أعتقد أنه قرار سيء جدا، ولكن يمكننا أن نفصل المرسوم حسب هذا القرار ونحصل على كل شيء وربما أكثر. ونحن نفصله الآن حسب القرار.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية رفضت، الخميس الماضي، إعادة العمل بمرسوم الحظر، وقالت إن إدارة ترامب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر. وجاء حكم محكمة الاستئناف تأييدا لحكم القاضي الفيدرالي جيمس روبارت الذي أمر بتعليق العمل بالحظر.

ويقضي المرسوم التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني بمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما ومنع كل اللاجئين من دخولها لمدة 120 يوما باستثناء لاجئي سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.