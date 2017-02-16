إسلام أباد، باكستان (CNN)-- أعلنت السلطات الباكستانية، الخميس، مقتل وإصابة مئات الأشخاص إثر تفجير انتحاري استهدف ضريحا صوفيا في بلدة سيهوان بإقليم السند. فيما تبنى تنظيم "داعش" تنفيذ الهجوم.

وقال المفتش العام لشرطة حيدر أباد خادم حسين ريند إن عدد الضحايا ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل و250 مصابا، في التفجير الذي استهدف ضريح لال شهباز قلندر في بلدة سيهوان.

وكان مدير مستشفى سيهوان الدكتور معين صديقي قال، لـCNN، إن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا بلغت 50 قتيلا على الأقل و150 مصابا.

وكان آلاف الأشخاص يتجمعون في احتفال ديني صوفي في ضريح لال شهباز قلندر الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 800 عام.