موسكو، روسيا (CNN)-- قال مسؤول بوزارة الدفاع الامريكية لـ CNN إن 3 طائرات روسية حلقت فوق سفينة يو إس إس بورتر في البحر الأسود الاسبوع الماضي، ولكن وزارة الدفاع الروسية نفت تحليق مقاتلاتها هناك. غير أن الحقيقة هي أن التحليق عن قرب بين الطائرات الروسية والولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي ليس شيئا جديدا، فالجانبان يستطلعان دفاعات بعضهما لسنوات، وكانت هناك بعض التحليقات القريبة بشكل خطير.
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قال مسؤول بوزارة الدفاع الامريكية لـ CNN إن 3 طائرات روسية حلقت فوق سفينة يو إس إس بورتر في البحر الأسود الاسبوع الماضي.
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