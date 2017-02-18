ميونخ، ألمانيا (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن موسكو ترغب في علاقات "براغماتية" مع أمريكا، مؤكدا أن التوتر في العلاقات بين الغرب وروسيا لا ينبغي أن يكون الحالة الطبيعية لتلك العلاقات.

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وقال لافروف، في مؤتمر ميونخ للأمن، إن بلاده "ترفض الاتهامات الموجهة لها بمحاولات ضرب النظام الليبرالي العالمي". وأضاف: "موسكو لا تبحث عن المشاكل، لكنها دائما جاهزة للدفاع عن مصالحها، وهناك ضرورة قصوى لاستئناف التعاون العسكري مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكنه كمؤسسة للحرب الباردة، أدت لتوترات غير مسبوقة في أوروبا على مدى السنوات الثلاثين الماضية".

وعن الولايات المتحدة، قال لافروف: "أي نوع من العلاقات نرغب مع الولايات المتحدة؟ نحن حقيقة نريد علاقات برغماتية قائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل حول مسؤوليتنا الخاصة عن الاستقرار العالمي". وأضاف: "روسيا والولايات المتحدة لم تكونا أبدا في صراع مباشر، وشهد تاريخيهما صداقة أكثر من المواجهات".