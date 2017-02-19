الجزائر (CNN)— تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة للجزائر، بدءًا من يوم غد الاثنين، تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وفق ما نقله بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن ميركل ستلتقي ببوتفليقة، وستتمحور المحادثات حول " تبادل وجهات النظر لا سيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط، كما ستسمح المحادثات بدفع "التعاون والشراكة والمبادلات بين الطرفين".

وخلال زيارة ميركل للجزائر، ستنعقد الدورة السادسة للجنة مختلطة للتعاون تجمع الطرفين ومنتدى للأعمال، يحضره رجال أعمال من الجزائر وألمانيا.

وهذه ثاني زيارة لميركيل إلى الجزائر منذ وصولها إلى منصب مستشارة ألمانيا، وأوردت الإذاعة الجزائرية أن عدد الشركات الألمانية المستثمرة بالجزائر يتجاوز عددها مئتي شركة، كما أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل إلى أربعة ملايير دولار خلال عام 2013.

وزار رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ألمانيا خلال العام الماضي، حيث التقى بأنجيلا ميركل للتباحث في عدة مواضيع منها الشراكة الاقتصادية وأوضاع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، كما أجرى سلال اجتماعا مع ممثلين عن الاقتصاد الألماني، جرى خلاله التأكيد على إنشاء مصنع لشركة فولسفاغن الألمانية في الجزائر، بقيمة تصل إلى 170 مليون دولار.