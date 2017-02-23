تونس (CNN)— تسبّبت مشروبات كحولية منتهية الصلاحية بوفاة أربعة شبان تونسيين، في ولاية جرجيس، جنوب شرق تونس، وفق ما أعلنته السلطات الأمنية بالمدينة صباح اليوم الخميس بعد تحليل مشروبات كحولية كانوا يعاقرونها. وقد توفي ثلاثة من الشباب ظهر أمس الأربعاء، وواحد لفظ أنفاسه هذا الصباح.

وكان الشبان الأربعة في جلسة خمرية، وشربوا جميعا من المواد الكحولية نفسها، وحاولت المصالح الطبية إنقاذهم، إلّا أن كمية السموم في المشروبات قتلت ثلاثة أمس، وتوفي الرابع في قسم الإنعاش، فيما لم يصدر تقرير الطب الشرعي الذي يضم نتائج تشريح الجثت الأربعة.

واعتقلت أمن الولاية عددا من المشبوه بهم في المتاجرة بالمواد الكحولية بشكل سري، كما حجزت 15 لترا من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية.

وتضع وزارة التجارة التونسية عدة شروط لنيل رخصة تجارة المشروب الكحولية، ومن ذلك أن يستجيب محل البيع لقوانين السلامة وحفظ الصحة والنظافة، وأن يكون بمنطقة تتلاءم مع هذا النوع من التجارة أو تخصيص جناح منعزل إذا تعلّق الأمر بسوق ممتاز، وأن يكون طالب الرخصة سليما من حيث السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه.